Pallanuoto, Champions League 2018-2019: la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8

Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in testa a punteggio pieno nel proprio raggruppamento.

Partono forte i lombardi di Sandro Bovo che trovano il vantaggio con Janovic, ma il primo quarto è in favore degli ospiti: Di Fulvio e Filipovic, entrambi con l’uomo in più, per il 2-1 parziale. Dilagano i recchelini nel secondo tempo: uno scatenato Filipovic trova addirittura il 4-1, Figlioli e Guerrato accorciano due volte le distanze, ma a metà gara il risultato recita 6-3 in favore dei campioni d’Italia. Ad inizio terzo quarto arriva il massimo vantaggio con la rete di Velotto, ma i padroni di casa non si danno per vinti e si riportano sotto con capitan Christian Presciutti che suona la carica. Il cuore dei bresciani riapre l’incontro: Muslim e Figlioli a pochi minuti dal termine trovano il -1, l’AN ha due volte la palla per il pareggio ma l’uomo in più allo scadere non porta frutti.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Marco D’Alò