Pallanuoto, A1 2018-2019: quinta giornata, big match tra Pro Recco e Sport Management

Calendario molto fitto per la pallanuoto al maschile: con le Coppe Europee, ovviamente, le squadre più forti a livello italiano son costrette a giocare ogni tre giorni. Dopo i recuperi nel turno infrasettimanale del quarto turno, dunque, si torna subito in acqua, con la quinta giornata del campionato di Serie A1.

Nuovamente un big match, ancora una volta impegnata la BPM Sport Management che, dopo aver subito una brutta sconfitta in casa con l’AN Brescia, proverà a riscattarsi a domicilio sulla Pro Recco. Recchelini ovviamente super favoriti, ancora imbattuti in stagione sul campo (arrivata infatti nella seconda giornata la sconfitta a tavolino con il Posillipo). Proverà ad approfittare di passi falsi altrui la squadra di Sandro Bovo che dovrà affrontare la non facile trasferta di Ortigia: i lombardi sono in vetta alla classifica e vogliono proseguire la striscia di vittorie in campo nazionale. A guidare, in coppia con i bresciani, a sorpresa c’è il già citato Posillipo: i napoletani se la vedranno alla Scandone nel derby partenopeo con la Canottieri. Derby anche in Liguria: l’Iren Genova Quinto (sorprendente con tre vittorie in quattro uscite) ospita la Rari Nantes Savona. Nella giornata delle stracittadine c’è spazio anche nella Capitale con la sfida tra Roma e Lazio.

Quinta giornata

Ortigia-Brescia 15,00

Catania-Pallanuoto Trieste 16,00

Posillipo-Canottieri Napoli 17,00

Pro Recco-Sport Management 18,00

Bogliasco Bene-Florentia 18,00

Iren Genova Quinto-Carige Savona 18,00

Roma Nuoto-Lazio 18,00













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Marco D’Alò