Pallanuoto, A1 2018-2019: l’AN Brescia si impone per 10-7 nel big match della quarta giornata sulla Sport Management

Si è disputato oggi il posticipo della quarta giornata del campionato di A1 di pallanuoto maschile: l’ultimo incontro da disputare, il big match tra Sport Management e AN Brescia. A spuntarla sono stati i ragazzi di Sandro Bovo per 10-7: successo fondamentale per i lombardi che volano in solitaria in vetta alla classifica e puntano al titolo di campioni d’inverno. Spettacolare la prova dell’ex Pietro Figlioli: poker per l’italo-australiano, capitano della nazionale.

SPORT MANAGEMENT-AN BRESCIA 7-10

SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli, Di Somma 2, Drasovic, Bruni, Mirarchi 1, Luongo 2 (1 rig.), Casasola, Valentino, Nicosia. All. Baldineti

AN BRESCIA: Del Lungo, Guerrato, C. Presciu 2, Figlioli 4, Gallo, Rizzo 2, Muslim 1, Nora, N. Presciu, Bertoli 1, Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Calabro e Paoletti

Parziali 3-3, 0-1, 1-2, 3-4

Usciti per limite di falli Bertoli (B) nel terzo tempo e Guerrato (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sport Management 4/14 + un rigore e Brescia 5/12. Espulso per proteste il tecnico Baldineti (S) nel terzo tempo. Spettatori 800 circa













