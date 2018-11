LIVE Pagelle Cska Mosca-Roma, Champions League in DIRETTA: i voti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Cska Mosca-Roma, incontro valido per la 4a giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Sfida importantissima in ottica qualificazione per gli uomini di Di Francesco che con un successo si porterebbero a cinque punti di vantaggio dalla formazione russa con due partite da giocare. I giallorossi si affidano alle reti di Edin Dzeko, miglior marcatore della competizione con cinque gol, e alla grinta di Alessandro Florenzi, capitano vista l’assenza di Daniele De Rossi.

PAGELLE CSKA MOSCA-ROMA

ROMA

Robin Olsen, voto 6: poco impegnato in avvio, si fa trovare pronto quando serve trasmettendo sicurezza al reparto difensivo. Incolpevole sul gol subito.

Davide Santon, voto 5: il CSKA si fa vedere soprattutto dalla sua parte. Un po’ in difficoltà nelle prime fasi di gara, soffre parecchio la velocità di Schennikov. Grave l’errore sul pareggio di Sigurdsson.

Konstantinos Manolas, voto 7: con uno stacco sontuoso porta in vantaggio la Roma dopo 4′. Puntuale negli anticipi e nelle chiusure difensive.

Federico Fazio, voto 6: sfrutta fisico e tempismo per difendersi dalla maggiore velocità degli attaccanti avversari.

Alexandar Kolarov, voto 6,5: tanti palloni giocati dal terzino serbo che sfrutta la sua esperienza in fase d’impostazione. Impensierisce Akinfeev su calcio di punizione grazie al suo velenoso mancino.

Steven Nzonzi, voto 6: solito schermo davanti alla difesa, cerca di mettere ordine nel gioco giallorosso alternando passaggi semplici e rapidi cambi di gioco.

Bryan Cristante, voto 5,5: poche possibilità di inserimento con il CSKA in controllo del gioco alla ricerca del pareggio. Prova a lottare in mezzo al campo, ma viene spesso infilato in velocità dagli avversari.

Alessandro Florenzi, voto 6: schierato come esterno alto da Di Francesco, mostra sin da subito la consueta disponibilità al sacrificio e aiuta spesso in fase difensiva. Si divora l’occasione del raddoppio inciampando sul pallone tutto solo davanti al portiere avversario.

Lorenzo Pellegrini, voto 6,5: suo l’assist da calcio d’angolo per la rete di Manolas, molto dinamico nel primo tempo quando riesce spesso ad inserirsi tra le linee e ad impensierire la retroguardia avversaria.

Justin Kluivert, voto 6,5: buon primo tempo del figlio d’arte olandese che punge con la sua velocità dettando spesso il lancio ai compagni e si abbassa anche in difesa per aiutare la squadra.

Edin Dzeko, voto 6: con la Roma subito in vantaggio, pochissimi palloni disponibili per l’attaccante bosniaco. Ingaggia un duello tra pesi massimi con Rodrigo Becao e prova a servire i compagni con le sue solite sponde. Spreca una buona occasione in avvio di secondo tempo.

All. Eusebio Di Francesco, voto 6: ottima partenza dei suoi giocatori che mostrano il piglio giusto sin dai primi minuti. Trovato il vantaggio la Roma si abbassa molto lasciando l’iniziativa ai padroni di casa e mandando il tecnico su tutte le furie.

CSKA MOSCA

Akinfeev 5; Mario Fernandes 5,5 (dal 11′ Schennikov 6,5), Rodrigo Becao 6,5, Magnusson 6, Nababkin 5,5; Oblyakov 6, Akhmetov 6,5; Vlasic 6, Bijol 5,5, Sigurdsson 7; Chalov 6. All. Goncharenko 5,5.













