CSKA Mosca-Roma 1-2, Champions League: Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi

La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione.

Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo perfetto in anticipo su un disastroso Akinfeev. Il gol del greco fa calare anche il ritmo della pressione giallorossa e la squadra di Di Francesco non crea nulla per oltre venti minuti. L’occasione per il raddoppio arriva sui piedi di Florenzi, che spreca l’assist di Kluivert, cadendo incredibilmente a tu per tu con Akinfeev.

Al trentesimo ci prova anche Kolarov su punizione, ma il portiere dei russi questa volta è attento. Sulla respinta arriva, però, Dzeko, ma il bosniaco si conferma in un primo tempo sottotono, calciando altissimo sopra la traversa. Nel finale di primo tempo la Roma si rilassa e vengono fuori i padroni di casa, che hanno con Schennikov una clamorosa occasione per il pareggio: Oblyakov semina il panico nella difesa della Roma, sul suo sinistro deviato da Manolas arriva il terzino russo che a porta praticamente vuota mette alto di testa.

Al rientro dagli spogliatoi è Dzeko ad avere una buona occasione, ma il bosniaco temporeggia troppo e il suo tiro viene respinto da Becao. Sul ribaltamento arriva il pareggio del CSKA: a tutto Akhmetov, che poi trova l’imbucata centrale per Sigurdsoon ed il 19enne islandese controlla e con il destro batte Olsen, segnando il suo primo gol con la squadra russa.

La Roma, però, ha una reazione immediata al pareggio. Dzeko è bravo a fare sponda di petto per Kluivert, che si invola verso la porta di Akinfeev, per poi essere fermato fallosamente da Magnusson. Secondo giallo e rosso per l’islandese e CSKA in dieci. I giallorossi sfruttano subito la superiorità numerica e al 59′ tornano in vantaggio con Pellegrini: Cristante svirgola, ma il pallone arriva a Pellegrini (posizione dubbia) che fredda sull’uscita Akinfeev con il sinistro.

La squadra di Di Francesco va vicina al tris con Dzeko e poi anche con Zaniolo, entrato bene in partita. Il CSKA ha un solo guizzo con Oblyakov, ma Olsen fa buona guardia. Al fischio finale fa festa la Roma, che vede ormai gli ottavi di finale ad un passo.

Foto: Lapresse