Juventus-Manchester United, diretta tv gratis su Rai Uno: come seguire la partita di Champions League. Programma e orario d’inizio

Stasera (ore 21.00) si giocherà Juventus-Manchester United, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadium dove i bianconeri sfideranno i Red Devils in un incontro fondamentale per la propria avventura nella massima competizione continentale: i Campioni d’Italia hanno già sconfitto la compagine di Josè Mourinho all’Old Trafford e inseguono il bis che varrebbe la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale e del primo posto nel girone, ma per assicurarsi il passaggio del turno basterebbe anche un pareggio.

I ragazzi di Massimiliano Allegri partiranno con i favori del pronostico, stanno attraversando un ottimo momento di forma e non vogliono fermarsi contro gli inglesi ma non dovranno sottovalutare un avversario ostico e particolarmente impegnativo che ha tutte le carte in regola per andare a caccia del colpaccio. Cristiano Ronaldo e compagni vorranno regalarsi ancora una notte magica e proveranno a proseguire nel loro filotto di vittorie tra campionato ed Europa.

I tifosi della Juventus e tutti gli appassionati del grande calcio internazionale potranno gustarsi la partita in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno: il primo canale del network pubblico trasmetterà l’incontro in prima serata assicurandosi come sempre una dose importanti di ascolti. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Manchester United, match valido per la quinta giornata della Champions League.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE:

21.00 Juventus-Manchester United

