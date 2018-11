CSKA Mosca-Roma 1-2 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Pellegrini regala una vittoria di lusso

La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca nella capitale russa per 2-1 e ha così compiuto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi sono passati in vantaggio al 4′ grazie a una bella incornata di Manolas, Sigurdsson ha impattato in avvio di ripresa ma poi al 59′ Lorenzo Pellegrini ha risolto la contesa segnando una rete in fuorigioco millimetrico. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e le azioni salienti di CSKA Mosca-Roma 1-2, match valido per la quarta giornata della Champions League.

CLICCA QUI PER LA CRONACA DI CSKA MOSCA-ROMA 1-2

HIGHLIGHTS CSKA MOSCA-ROMA 1-2:

GOL MANOLAS (0-1):

GOL SIGURDSSON (1-1):

Gol de Sigurdsson – CSKA 1 x 1 Roma#UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/bbr90YbRa4 — Futebol Videos Comps (@CompsVideos) November 7, 2018

GOL PELLEGRINI (1-2):

Lorenzo Pellegrini marca o segundo gol italiano na partida: 🇷🇺 CSKA Moscow 1×2 Roma 🇮🇹 pic.twitter.com/gIFpS0gtfX — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) November 7, 2018

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS COMPLETI DELLA PARTITA SU SKY













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com