MotoGP, Test Valencia 2018 (20-21 novembre): programma, orari, tv e aggiornamenti in tempo reale

La stagione 2018 del Motomondiale è ufficialmente andata in archivio con lo svolgimento dell’ultima gara di Valencia, ma domani si torna subito in pista per i primi test in vista della prossima stagione. La due giorni di test valenciana aiuterà i piloti e i team a prendere confidenza con il nuovo mezzo e a raccogliere dati importanti per lo sviluppo della moto in vista dei prossimi mesi di test invernali. Sarà soprattutto l’occasione per i novizi della categoria come il campione iridato di Moto2 Francesco Bagnaia, il portoghese Miguel Oliveira e lo spagnolo Joan Mir di macinare chilometri fondamentali in vista della prima stagione della carriera nella top class. Prime giornate con la nuova casacca dell’Honda Repsol per lo spagnolo Jorge Lorenzo, che ha divorziato dalla Ducati dopo due anni molto travagliati caratterizzati da alti e bassi. I test di Valencia ci permetteranno di proiettarci nella prossima stagione, cercando di capire le gerarchie di forza in vista di un Mondiale 2019 che si preannuncia scoppiettante ed interessante sin dalla prima gara.

I due giorni di test verranno trasmessi integralmente in diretta tv esclusiva su Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo di tutte le sessioni di test sulla pista di Valencia.

PROGRAMMA TEST VALENCIA 2018

Martedì 20 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 1 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 2 – Diretta Sky Sport MotoGP

Mercoledì 21 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 3 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 4 – Diretta Sky Sport MotoGP













Foto: Valerio Origo