Luca Marini, GP Malesia Moto2 2018: “E’ stato bellissimo vincere qui a Sepang. Oggi sapevo di essere il più forte!”

La prima vittoria non si scorda mai. A questo ma anche ad altro starà pensando Luca Marini. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha ottenuto il primo successo nel Motomondiale, nella classe Moto2 a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del campionato della media cilindrata, che ha visto anche il trionfo iridato del compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia, giunto terzo quest’oggi.

Una condotta d’autorità quella del fratellino di Valentino Rossi che, presa la vetta alla prima curva, non l’ha più lasciata, rintuzzando i tentativi del portoghese Miguel Oliveira, e centrando un gradino più alto del podio pieno di significati: “E’ stato bellissimo, la mia vittoria e “Pecco” che vince il Mondiale. Che giornata!“, le prime parole di Marini ai microfoni di Sky Sport.

“Sono soprattutto contento per me, il feeling con la moto era perfetto. Abbiamo lavorato benissimo e ringrazio tutti i tecnici e chi ci ha seguito. Essere davanti con questo caldo è stato un vantaggio nella gestione. Sapevo di essere il più forte oggi però Oliveira non mollava e allora ho cercato di tirar fuori il meglio negli ultimi cinque giri. Sono super soddisfatto!“, ha chiosato il centauro nostrano.











Foto: Valerio Origo