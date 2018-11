LIVE Venezia-Olimpia Milano basket, Serie A in DIRETTA: scontro diretto al vertice, in palio il primo posto!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Milano, sfida valida per la 7a giornata della Serie A 2018-2019 di basket. L’incontro mette in palio la prima posizione solitaria in classifica e vede una di fronte all’altra le due grandi dominatrici di questo inizio di stagione. Sia l’Olimpia che la Reyer viaggiano infatti a punteggio pieno e stanno trovando buoni risultati anche in Europa.

I favori del pronostico non possono che andare a Milano, reduce dalla vittoria in Eurolega contro il Darussafaka, trascinata dai soliti Mike James e Vladimir Micov. Coach Simone Pianigiani però dovrà fare a meno di due pedine importanti, come Nemanja Nedovic e Amedeo Della Valle. Venezia arriva all’incontro dopo la brutta sconfitta casalinga contro Nanterre in Basketball Champions League. La formazione di Walter De Raffaele avrà bisogno del miglior Austin Daye per provare ad impensierire l’Olimpia.

Appuntamento alle 20.45 con la palla a due per seguire con la DIRETTA LIVE di OA Sport ogni punto di questa importantissima partita. Buon divertimento!













Credit: Ciamillo