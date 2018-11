LIVE Tottenham-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: sfida decisiva, in palio gli ottavi!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata della Champions League di calcio tra Tottenham ed Inter: stasera alle ore 21.00 in Inghilterra gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno il punto che vale la qualificazione agli ottavi di finale.

Nel Gruppo B infatti il Barcellona ha già staccato il pass per gli ottavi di finale con 10 punti, mentre i nerazzurri sono secondi a quota 7 e gli inglesi terzi con 4 punti. Chiude il PSV a quota 1. All’Inter, grazie al successo casalingo dell’andata per 2-1 basterebbe un pari per mantenere il vantaggio negli scontri diretti e strappare l’altro posto per la fase ad eliminazione diretta.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Inter, match valido per la quinta giornata della Champions League di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti! (Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA