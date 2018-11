Highlights Tottenham-Inter 1-0, VIDEO, gol e sintesi della partita. Spettacolare doppietta di Mertens

L’Inter è stata sconfitta dal Tottenham per 1-0 nel match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono caduti a Wembley e ora rischiano di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale. A decidere l’incontro è stato un gol di Eriksen all’80’, il danese ha concretizzato una grande percussione di Eriksen. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Tottenham-Inter.

Gracias a este gol de Eriksen, Tottenham sigue vivo en la #UCL. Sissoko-Alli-Eriksen, la combinación del 1-0 vs Inter (7pts). La última fecha: Barcelona (13pts) vs Spurs (7pts) e Inter (7pts) vs PSV (eliminado) pic.twitter.com/g5g4Sdnzaq

— Joe 💚 (@Joegarrrcia) November 28, 2018