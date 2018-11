Pagelle Tottenham-Inter 1-0, Champions League 2019: nerazzurri sottotono, Eriksen risolve

L’Inter è stata sconfitta dal Tottenham per 1-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono dovuti inchinare a Wembley al cospetto del gol di Eriksen e devono così rinviare i discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per importanza. Di seguito le pagelle di Tottenham-Inter.

TOTTENHAM-INTER 1-0:

INTER:

HANDANOVIC: 6. Compie un ottimo intervento nel primo tempo, per il resto non viene impegnato più di tanto dagli avversari e non può nulla in occasione del gol di Eriksen.

D’AMBROSIO: 5. Va in sofferenza più volte sulla fascia, prima contro Lamela e poi contro Eriksen. Manca anche in fase di spinta, prestazione davvero sottotono.

DE VRIJ: 5. Troppi errori nel centro della difesa, manca la sua solidità e va in affanno ripetutamente.

(MIRANDA): S.V.

ASAMOAH: 5,5. Ci si aspettava tanta spinta sulla fascia ma si eclissa ripetutamente riuscendo a riemergere solo in alcuni frangenti, troppo poco per strappare la sufficienza in una partita fondamentale per la stagione dell’Inter.



VECINO: 5. Doveva dare brio alla manovra nerazzurra e invece rimane troppo bloccato e timido.

BROZOVIC: 5. Perde troppi palloni e manda in crisi tutta la squadra, soprattutto nel primo tempo. Si rianima parzialmente nella ripresa ma in maniera troppo frammentaria e poco convincente.

POLITANO: 4,5. Prova incolore a centrocampo, fatica sia in fase di interdizione che in costruzione, soffre la pressione degli avversari e va in affanno. Lascia spazio a Keita.

(KEITA): S.V.

NAINGGOLAN: 5. Non è il Ninja dei bei tempi, serviva il suo estro in una partita di questo calibro e invece è troppo abulico, dai suoi piedi passano pochi palloni e non riesce a manovrare come vorrebbe. Inevitabile la sostituzione.

(VALERO): 6. Ha provato a cambiare la partita, il suo ingresso ha indubbiamente dato più linfa all’Inter ma proprio nel momento migliore è arrivato il gol dello svantaggio.

PERISIC: 4,5. Non sfonda mai, perde diversi palloni, è costretto a inseguire più volte: lontano dal giocatore che siamo abituati a vedere in campo.

ICARDI: 5. Il capitano è troppo isolato là davanti, non viene praticamente mai servito e fatica anche nell’andare a recuperare il pallone: in queste condizioni era impossibile trovare la zampata salva giornata.

TOTTENHAM:

Lloris 6, Davies 6, Alderweireld 6, Vertonghen 6, Aurier 6, Winks 6 (Dier 6), Sissoko 7, Lamela 6 (Eriksen 7), Alli 7, Lucas 6,5 (Son s.v), Kane 6,5.













