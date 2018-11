LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA: sprint a tecnica classica, tocca a Federico Pellegrino! Laurent e Scardoni avanti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato.

Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il sogno di salire sul podio a Cinque Cerchi, chiudendo al secondo posto proprio la sprint a tecnica classica di PyeongChang. Russi, francesi, finlandesi, il gruppo nutritissimo di norvegesi sono pronti a rompere le uova nel paniere ai due dominatori delle ultime stagioni nelle sprint e dunque si preannuncia grande incertezza e divertimento. In campo femminile l’Italia fa leva su Greta Laurent, che però è più specialista delle gare a tecnica libera. Grande battaglia tra norvegesi e svedesi, con possibili inserimenti a sorpresa. Le solite Falla e Nilsson partopno con i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica di Ruka, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10 con le qualificazioni e alle 12.30. Buon divertimento a tutti.

10.25: Tra 15′ il via delle qualificazioni maschili

10.23: Si chiude con ottime notizie per l’Italia la qualificazione femminile. Davvero oltre ogni più rosea aspettativa le due italiane Laurent e Scardoni: un segnale più che positivo sul lavoro che sta svolgendo la squadra con il nuovo tecnico Paredi

10.20: Nepryaeva, Falla, Nilsson, belorukova, Visnar, Bjornsen, Dyvik, Ingemarsdotter, Falk, Dahlqvist, Svendsen, Lundgren le prime 12 della graduatoria al termine delle qualificazioni. Laurent è 15ma, Scardoni 21ma. Dentro anche Oestberg, Parmakoski, Caldwell, Ringwald e Matveeva

10.19: Saranno due le azzurre al via nelle batterie dei quarti di finale. Anche Lucia Scardoni, 21ma, è qualificata

10.18: Mancano 14 atlete al traguardo e dunque è ufficiale la qualificazione di Greta Laurent alla seconda fase

10.16: Escono incredibilmente dalle 30 anche le norvegesi Haga e Slind e la statunitense Diggins

10.15: Qualificazione quasi in ghiaccio per le due azzurre: Laurent è 15ma, Scardoni 21ma ma le ultime atlete arrivate sono tutte nettamente dietro a loro in classifica

10.14: Sorprese in negativo: Van der Graaf e Heidi Weng, entrambe già eliminate

10.12: Discreta anche la prova di Lucia Scardoni che si inserisce al 20mo posto a 6″87 da Nepryaeva. La sua qualificazione è un po’ più a rischio ma ce la può fare

10.11: La tedesca Gimmler si inserisce al 13mo posto davanti a Laurent. Partita Scardoni

10.09: Buon tredicesimo posto a 5″91 dalla vetta per Greta Laurent che mette una seria ipoteca sulla qualificazione!!! Molto bene!

10.08: Prova in crescendo di Falla che si inserisce al secondo posto a 1″45 da Nepryaeva, Dyvik è la migliore delle svedesi, esclusa Nilsson, settima

10.07: La russa Belorukova a sorpresa è terza, mentre sono molto indietro Oestberg, Caldwell e Ringwald

10.06: La svedese Stina Nilsson si inserisce al secondo posto, la connazionale Falk è sesta

10.05: Bjornsen è terza, Ingemarsdotter quarta, Heidi Weng al momento è ottava, ultima

10.03: Nepryaeva con 2’56″50 prende il comando della gara anche al traguardo. La russa è sempre prima all’intermedio. Seconda la slovena Visnar

10.02: Nepryaeva miglior intermedio dopo le prime tre atlete

10.00: E’ iniziata la stagione dello sci di fondo con la partenza della prima atleta delle qualificazioni della sprint a tecnica classica

9.58: Ancora pochi istanti e prenderà il via la qualificazione femminile con la svedese Dahlqvist prima a partire

9.56: Due gli azzurri al via, oltre a Pellegrino, nella gara sprint odierna: Maicol Rastelli, con il pettorale numero 24 e Francesco De Fabiani con il numero 46. Sono 84 gli atleti in partenza

9.54: C’è grande attesa in campo maschile per il debutto di Federico Pellegrino, argento olimpico proprio in questa specialità e lo scorso anno secondo nella Coppa del Mondo di sprint alle spalle del norvegese Klaebo

9.52: Due le azzurre al via nella gara odierna, Greta Laurent, che parte col pettorale 23 e Lucia Scfardoni che parte con il 36. Sono 74 le atlete in gara, l’obiettivo delle italiane è superare la qualificazioni, quindi entrare nelle prime 30

9.50: Si preannuncia, a livello di coppa del Mondo di specialità, il solito duello tra la norvegese Falla e la svedese Nilsson, con tante possibili outsider, a partire dalla svizzera Van der Graaf

9.46: Fra meno di un quarto d’ora scatteranno le qualificazioni della gara femminile, sulla distanza di 1.4 km

9.45: Buona giornata agli appassionati di sport invernali. Ci siamo! Prima giornata di gare per la coppa del Mondo 2018-2019 nello sci di fondo. Si apre a Ruka in Finlandia con una sprint a tecnica classica