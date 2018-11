Sci di fondo, come vedere in tv le gare di Coppa del Mondo a Ruka. Il programma e gli orari

Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica in questa stagione soltanto una sprint a tecnica classica domani ed una gara distance con partenze ad intervalli domenica.

Per le gare della due giorni finlandese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player e da Rai Play. Come al solito OA Sport sarà al vostro fianco proponendovi la diretta live testuale integrale in tempo reale di tutte le gare.

Di seguito il programma completo della tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo:

Sabato 24 novembre

10.00 Qualificazioni sprint tc maschile e femminile

12.30 Finali sprint tc maschile e femminile

Domenica 25 novembre

10.45 10 km tc femminile (con partenze ad intervalli)

12.30 15 km tc maschile (con partenze ad intervalli)

diretta tv su Eurosport e RaiSport+HD

diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Pier Colombo