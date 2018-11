Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: inizia la stagione con due giorni di sfide dedicate alla tecnica classica

Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica in questa stagione soltanto una sprint a tecnica classica domani ed una gara distance sempre a tecnica classica con partenze ad intervalli domenica.

Si parte domani mattina con la prima sprint stagionale: in Finlandia si corre su un anello da 1.4 km, che gli atleti in gara dovranno percorrere per una sola volta. Si corre tra i 298 ed i 321 metri di altitudine, con un dislivello di appena 23 metri e l’ascesa totale che è di 43 sul tracciato nel suo complesso. Si tratta insomma di una pista in cui poter sprigionare i cavalli e tagliare il traguardo dopo un’interessante volata su un rettilineo che favorirà la battaglia a gran velocità tra i migliori atleti in gara.

Per la seconda giornata di gare invece sono in programma la 10 km femminile e la 15 km maschile, sempre a tecnica classica: le due competizioni si svolgeranno a cronometro, con gli atleti che partiranno a 30″ l’uno dall’altro. Si correrà su un anello di 5 km, che le donne dovranno ripetere per due volte e gli uomini una volta in più. Qui la musica cambia, anche in termini di dislivello: il punto più basso della pista è a 298 metri di altitudine, quello più alto a 354, ma in totale, per ogni giro c’è in dislivello totale di 174 metri, il che vuol dire per gli uomini 500 metri nell’arco della gara. Non sarà una passeggiata, soprattutto in una gara nella quale l’unico avversario è il cronometro.













