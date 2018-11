LIVE Sci alpino, SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA: gara incerta, Innerhofer e Paris possono sorprendere

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Supergigante maschile di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla pista canadese alle ore 20.00 italiane (le 12.00 locali) si annuncia ancora grande spettacolo dopo la discesa libera di ieri, nella quale i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris si sono piazzati sul podio (alle spalle dell’austriaco Max Franz) facendo capire che l’Italia è pronta ad un ruolo di primo piano in questa stagione.

Nel Supergigante odierno saranno numerosi gli sciatori pronti a vincere. In primo luogo non mancherà la risposta dei norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud dopo l’ottavo e 12esimo posto di ieri, senza dimenticare gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, lo svizzero Beat Feuz ed il tedesco Thomas Dressen. Per quanto riguarda l’Italia Innerhofer e Paris sono pronti al bis, mentre Peter Fill cercherà di riscattarsi dopo il 23esimo posto di ieri in discesa.

Il Supergigante maschile di Lake Louise, il primo di questa Coppa del Mondo, prenderà il via alle ore 20.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo sulla neve canadese. Gli italiani sono pronti a stupire ancora!

La startlist e i pettorali di partenza del superG













Foto: Innerhofer Mitch Gunn / Shutterstock.com