Sci alpino, Coppa del Mondo. Dominik Paris: “Ho cercato il limite, contento di questo podio”

Dominik Paris ha conquistato un eccellente terzo posto nella discesa di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara alle spalle di Max Franz e dell’altro italiano Christof Innerhofer, dimostrando grande soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono partito molto bene, ho provato a spingere molto perché avevo trovato buona confidenza con la pista durante gli allenamenti. Ho provato a cercare il limite, c’era un po’ di vento in pista e non si capiva da dove arrivasse. Sono contentissimo di cominciare la stagione così. Vediamo domani in superG cosa riuscirò a fare“.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com