Sci alpino, Christof Innerhofer e Dominik Paris sul podio in discesa a Lake Louise! Delirio Italia, vittoria per Max Franz

Giornata memorabile per l’Italia dello sci alpino. Dopo il trionfo di Federica Brignone, a Lake Louise (Canada) si è materializzato uno splendido doppio podio per i colori azzurri in discesa libera. Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente secondo e terzo, sono stati preceduti solo dall’austriaco Max Franz.

Una gara che ha favorito i pettorali bassi: partito con il n.1, Franz ha disputato una prestazione senza sbavature, risultando incisivo nei tratti di scorrevolezza. Il 29enne di Weissbriach, al secondo successo della carriera a quasi due anni di distanza da quello in Val Gardena, ha preceduto di 28 centesimi un ritrovato Innferhofer. Il 33enne di Gais ha potuto effettuare nel corso dell’estate una preparazione completa, che lo ha visto approcciare la stagione nella forma migliore degli ultimi anni. Impressionanti i miglioramenti compiuti nella scorrevolezza pura, il rammarico è l’aver commesso qualche imprecisione proprio nel tratto più tecnico dove l’azzurro avrebbe potuto fare la differenza. L’altoatesino, al 16° podio in Coppa del Mondo, ha colto una top3 fondamentale su una pista storicamente ostica, dove in passato non era mai andato oltre la sesta posizione (peraltro 10 anni fa…). Un campione ritrovato che già domani potrebbe puntare ad un nuovo risultato importante in superG.

La festa azzurra è stata completata da Dominik Paris, bravissimo ad inserirsi sul podio malgrado fosse scattato con il pettorale n.13. Determinato e deciso, il 29enne di Ultimo (BZ) ha interpretato una gara tutta all’attacco, risultando uno dei migliori in assoluto nella parte tecnica. Peccato per il finale dove è finito un paio volte lungo di traiettoria, perdendo almeno un paio di decimi. L’azzurro, al 23° podio della carriera, ha concluso a 0.54 dalla vetta, precedendo di appena 3 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr, già in forma ed avversario rognoso in vista delle grandi classiche che gli atleti affronteranno tra dicembre e gennaio.

Brillante quinta posizione per il 37enne francese Johan Clarey, tornato nella top5 a quasi due anni di distanza dal podio sulla Streif nel 2017. La discesa odierna ha respinto i grandi favoriti della vigilia. Dopo aver dominato la seconda prova cronometrata, lo svizzero Beat Feuz non è andato oltre la sesta piazza, staccato di 0.67 da Franz. Non è andata meglio al campione olimpico norvegese Aksel Lund Svindal, ottavo ad otto decimi e preceduto di due centesimi dal tedesco Thomas Dressen, settimo.

La top10 è stata completata dagli austriaci Matthias Mayer e Johannes Kroell. Solo 13° il norvegese Kjetil Jansrud, uno dei grandi delusi di giornata.

Oltre ai podi di Innerhofer e Paris, in casa Italia va segnalato un Peter Fill ancora molto distante dalla forma migliore dopo i tanti allenamenti persi in estate a causa di un problema muscolare: il due volte vincitore della Coppa del Mondo di discesa si è classificato 19° a 1″68. Discreta la 21ma posizione del giovane Emanuele Buzzi, un po’ pasticcione, ma positivo per l’atteggiamento propositivo dimostrato.

In classifica generale Max Franz raggiunge al comando il connazionale Marcel Hirscher a quota 100 punti. Terzi Innerhofer ed il norvegese Henrik Kristoffersen a 100.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com