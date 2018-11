Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019: Mikaela Shiffrin è già in fuga con oltre 100 punti su Petra Vlhova

Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la graduatoria dello speciale, invece, Shiffrin, dopo due prove, è ancora a punteggio pieno con 200 punti. Alle sue spalle Vlhova con 160, quindi Bernadette Schild a 110 assieme a Frida Hansdotter. La migliore italiana è Irene Curtoni con 37 punti.

CLASSIFICA CDM FEMMINILE SCI ALPINO 2018/19

1 MIKAELA SHIFFRIN USA 310 PUNTI

2 PETRA VLHOVA SVK 196 PUNTI

3 FEDERICA BRIGNONE ITA 180 PUNTI

4 WENDY HOLDENER SVI 161 PUNTI

5 TESSA WORLEY FRA 145 PUNTI

6 FRIDA HANSDOTTER SVE 142 PUNTI

7 RAGNHILD MOWINCKEL NOR 125 PUNTI

8 BERNADETTE SCHILD AUS 120 PUNTI



CLASSIFICA CDM SLALOM SPECIALE 2018/19

1 MIKAELA SHIFFRIN USA 200 PUNTI

2 PETRA VLHOVA SVK 160 PUNTI

3 BERNADETTE SCHILD AUS 110 PUNTI

3 FRIDA HANSDOTTER SVE 110 PUNTI

5 WENDY HOLDENER SVI 85 PUNTI

6 ANNA SWENN LARSSON SVE 76 PUNTI

7 MICHELLE GISIN SVI 71 PUNTI

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Mikaela Shiffrin Goran Jakus / Shutterstock.com