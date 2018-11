Sci alpino, Coppa del Mondo oggi (domenica 25 novembre): a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv

E’ stato un sabato semplicemente eccezionale per i colori azzurri. Dalla vittoria di Federica Brignone nel gigante di Killington alla doppietta sul podio nella discesa di Lake Louise con Christof Innerhofer secondo e Dominik Paris terzo. Oggi si ritorna nuovamente in pista e soprattutto con gli uomini-jet l’Italia punta al bis nel supergigante in programma sul tracciato canadese. Difficile, se non impossibile, vedere un’azzurra competitiva nello slalom di Killington, dove la super favorita è Mikaela Shiffrin, che vorrà riscattare la delusione della prestazione di ieri in gigante.

Di seguito il programma completo delle gare di domenica a Killington e Lake Louise con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

PROGRAMMA GARE KILLINGTON E LAKE LOUISE 2018

Domenica 18 novembre

KILLINGTON

ore 16.00 Prima manche slalom femminile

ore 19.00 Seconda manche slalom femminile

LAKE LOUISE

ore 20.00 Discesa libera













Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com