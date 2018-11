LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2018 in DIRETTA: prima manche in tempo reale, Federica Brignone ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del gigante femminile a Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulle nevi statunitensi, temperature rigide e pista perfetta per entrare nel vivo di questa appassionante stagione invernale: negli USA andrà in scena la seconda gara stagionale in gigante dopo l’apertura di Soelden, vedremo chi riuscirà a portare a casa la vittoria e come si svilupperà la classifica generale.

Mikaela Shiffrin sarà come sempre la grande favorita della vigilia, il fenomeno assoluto gareggerà di fronte al proprio pubblico e vuole tornare al successo ma la concorrenza sarà spietata a partire dalla nostra Federica Brignone che, dopo il secondo posto conquistato sul ghiacciaio austriaco un mese fa, proverà a regalarsi una giornata da incorniciare. Tessa Worley ha trionfato a Soelden e spera di ripetersi, da tenere in considerazione Ragnhild Mowinckel, Rebensburg e Brunner.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima manche del gigante femminile a Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.45. Buon divertimento a tutti.

15.31 I pettorali di partenza delle italiane: 6 Brignone, 9 Irene Curtoni, 11 Bassino, 42 Marsaglia, 44 Elena Curtoni, 46 Pichler.

15.28 Sulla carta quattro atlete hanno qualcosa in più delle altre in gigante: Shiffrin, Worley, Rebensburg e Brignone. Sarà così anche sulla tecnica pista di Killington?

15.25 L’azzurra più attesa sarà Federica Brignone, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 tra le porte larghe e reduce dal secondo posto di Soelden.

15.20 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima manche del gigante femminile di Killington.

