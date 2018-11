Sci alpino, Gigante Killington 2018: Ragnhild Mowinckel precede Federica Brignone nella prima manche. Classifica cortissima!

Ragnhild Mowinckel è al comando della prima manche del gigante femminile di Killington. Una prova davvero eccellente per la norvegese, che ha interpretato al meglio il tracciato, trovando linee perfette soprattutto sul muro e poi nella parte finale. La 26enne di Molde precede in classifica un’ottima Federica Brignone, che paga 37 centesimi dalla norvegese.

E’ stata una bella prima manche per l’azzurra, che ha sviluppato velocità fin dalle prime porte, senza commettere sbavature e facendo correre molto bene lo sci. Una conferma per Brignone dopo il risultato di Soelden e adesso Federica può davvero puntare al secondo podio stagionale. Non sarà comunque facile, perchè i distacchi, a parte quello da Mowinckel, sono davvero risicati e nel giro di pochi centesimi troviamo molte atlete.

Al terzo posto attualmente c’è l’austriaca Stephanie Brunner, stacca di 44 centesimi dalla vetta della classifica e dunque a soli sette centesimi da Brignone. Ai piedi del podio si trova la vincitrice di Soelden, la francese Tessa Worley (+0.52) ed immediatamente dietro di lei la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.53). Delude l’americana Mikaela Shiffrin, grande favorita della vigilia, che chiude solamente sesta a 67 centesimi da Mowinckel.

Settima posizione per la svizzera Wendy Holdener (+0.69), ottava la bravissima svedese Estelle Alphand (con il pettorale numero 21) a 85 centesimi, nona l’austriaca Anna Veith (+0.92), mentre completa la top ten Marta Bassino. Una prima manche sottotono per la piemontese, che ha sbagliato anche nella parte finale, chiudendo a 1.15 dalla vetta. Distacco di 1.30, invece, per Irene Curtoni, anche lei autrice di qualche errore nell’ultima parte del tracciato.













