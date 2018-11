Sci alpino, Gigante Killington 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

Si vola nel Nordamerica e torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con la terza tappa stagionale. Dopo l’apertura classica di Soelden e lo slalom di Levi si torna a parlare di gigante in quel di Killington: appuntamento nel pomeriggio italiano (prima manche alle 15.45, seconda alle 19). L’Italia punta in grande con Federica Brignone che già in Austria ha dimostrato di essere al top nella specialità: l’azzurra vuol confermarsi sul podio, ma dovrà stare attenta alle rivali. Agguerritissima la transalpina Tessa Worley, vincitrice all’esordio, da seguire sicuramente Mikaela Shiffrin che in casa avrà uno stimolo in più per far bene. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e tutto il programma del gigante, con i pettorali di partenza.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE, KILLINGTON 2018

Sabato 24 novembre

ore 15.45 prima manche slalom gigante femminile

ore 19.00 seconda manche slalom gigante femminile

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

Startlist

Pettorale Atleta Nazionalità Anno Nascita Sci 1 Mikaela Shiffrin USA 1995 Atomic 2 Stephanie Brunner AUT 1994 Head 3 Wendy Holdener SUI 1993 Head 4 Viktoria Rebensburg GER 1989 Stoeckli 5 Tessa Worley FRA 1989 Rossignol 6 Federica Brignone ITA 1990 Rossignol 7 Ragnhild Mowinckel NOR 1992 Head 8 Meta Hrovat SLO 1998 Salomon 9 Irene Curtoni ITA 1985 Rossignol 10 Frida Hansdotter SWE 1985 Rossignol 11 Marta Bassino ITA 1996 Salomon 12 Sara Hector SWE 1992 Head 13 Ana Drev SLO 1985 Volkl 14 Ricarda Haaser AUT 1993 Fischer 15 Petra Vlhova SVK 1995 Rossignol 16 Bernadette Schild AUT 1990 Head 17 Lara Gut SUI 1991 Head 18 Anna Fenninger AUT 1989 Head 19 Nina Loeseth NOR 1989 Rossignol 20 Kristin Lysdahl NOR 1996 Rossignol 21 Estelle Alphand SWE 1995 Dynastar 22 Adeline Baud FRA 1992 Head 23 Marie-Michele Gagnon CAN 1989 Rossignol 24 Simone Wild SUI 1993 Fischer 25 Taina Barioz FRA 1988 Salomon 26 Alexandra Tilley GBR 1993 Head 27 Kristine Gjelsten Haugen NOR 1992 Rossignol 28 Katharina Liensberger AUT 1997 Rossignol 29 Eva-Maria Brem AUT 1988 Fischer 30 Thea Louise Stjernesund NOR 1996 Rossignol 31 Michelle Gisin SUI 1993 Rossignol 32 Mikaela Tommy CAN 1995 Dynastar 33 Nevena Ignjatovic SRB 1990 Stoeckli 34 Adriana Jelinkova NED 1995 Atomic 35 Haruna Ishikawa JPN 1994 36 Valerie Grenier CAN 1996 Rossignol 37 Mina Fuerst Holtmann NOR 1995 Volkl 38 Hurt AJ 39 Lena Duerr GER 1991 Head 40 Mukogawa S. 41 Magdalena Fjaellstroem SWE 1995 Atomic 42 Francesca Marsaglia ITA 1990 Salomon 43 Scheib J. 44 Elena Curtoni ITA 1991 Head 45 Asa Ando JPN 1996 Atomic 46 Karoline Pichler ITA 1994 Head 47 Aline Danioth SUI 1998 Stoeckli 48 Maryna Gasienica-Daniel POL 1994 49 Peterson F. 50 Patricia Mangan USA 1997 Rossignol 51 Stephanie Resch AUT 1995 Rossignol 52 Rahel Kopp SUI 1994 Rossignol 53 Gabriela Capova CZE 1993 54 Veronique Hronek GER 1991 Fischer 55 Katharina Truppe AUT 1996 Fischer 56 Clara Direz FRA 1995 Dynastar 57 Hudson P. 58 O Brien N. 59 Roberta Midali ITA 60 Ellenberger A. 61 Jewett A. 62 Komsic A. 63 Gritsch F. 64 Maren Skjoeld NOR 1993 Volkl 65 Carole Bissig SUI 1996 Stoeckli 66 Ana Bucik SLO 1993 Salomon

