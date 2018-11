LIVE MotoGP, Test Jerez 2018 in DIRETTA: 29 novembre, ultime prove cruciali verso il 2019

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018.

La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono distanti. Marc Marquez e Takaaki Nakagami si sono inseriti tra Maverick Vinales e Franco Morbidelli, mentre Jorge Lorenzo ha fatto capire di stare bruciando le tappe nella sua conoscenza del nuovo mezzo, mentre Valentino Rossi ha lavorato pensando alla simulazione di gara.

La seconda giornata di test di Jerez de la Frontera inizieranno alle ore 9.30 (si concluderanno alle ore 17.30) e daranno l’ultima chance ai protagonisti prima dei saluti in vista dei test invernali. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale, per non farvi perdere neanche un momento di questa ultima appendice in vista del Motomondiale 2019.

9.14 Il primo giorno di test ha regalato conferme importanti alla scuderia di Borgo Panigale che ha piazzato i suoi due piloti in vetta, su una pista che, di norma, non è ideale per la Desmosedici.

Ducati dominate Day 1 💪@Petrux9 sets the pace ahead of his factory Ducati teammate @AndreaDovizioso on the opening day of the #JerezTest ⏱ pic.twitter.com/C80uG01xMN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2018

9.12 Andiamo a rivedere i tempi di ieri. Davanti a tutti le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ma le Honda non sono lontane..

1 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:37.968 44 / 53

2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:38.185 0.217 0.217 53 / 53

3 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:38.348 0.380 0.163 57 / 67

4 VIÑALES, Maverick Yamaha Factory Racing 1:38.376 0.408 0.028 55 / 58

5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.517 0.549 0.141 28 / 50

6 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.659 0.691 0.142 54 / 70

7 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:38.749 0.781 0.090 31 / 56

8 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:38.816 0.848 0.067 61 / 72

9 BAUTISTA, Alvaro Ducati Test Team 1:38.830 0.862 0.014 36 / 64

10 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.956 0.988 0.126 52 / 52

11 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:39.008 1.040 0.052 20 / 24

12 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.097 1.129 0.089 49 / 53

13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:39.150 1.182 0.053 29 / 87

14 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:39.157 1.189 0.007 50 / 51

15 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:39.241 1.273 0.084 48 / 58

16 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:39.414 1.446 0.173 59 / 59

17 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:39.564 1.596 0.150 28 / 50

18 SMITH, Bradley Aprilia Racing Test Team 1:40.174 2.206 0.610 64 / 69

19 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:40.192 2.224 0.018 45 / 56

20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:40.438 2.470 0.246 29 / 43

21 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 1:40.630 2.662 0.192 38 / 51

22 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 1:40.743 2.775 0.113 31 / 48

23 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:41.699 3.731 0.956 57 / 61

24 BAIOCCO, Matteo Aprilia Racing Team Gresini 1:42.766 4.798 1.067 44 / 49

9.10 Buongiorno e benvenuti a Jerez de la Frontera! Tra 20 minuti inizierà la seconda, ed ultima, giornata dei test MotoGP sul tracciato spagnolo, capitolo finale della lunghissima stagione 2018!

Foto: Valerio Origo