MotoGP, Test Jerez 2018: seconda giornata. Takaaki Nakagami brucia Marquez e Vinales, bene le Ducati, Rossi fatica

Si sono conclusi ufficialmente i test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso sono andate in scena le ultime otto ore a disposizione dei piloti per provare le moto in versione 2019, prima di salutarle fino a febbraio quando sarà la volta dei test di Sepang. La giornata odierna ha visto tutti i protagonisti girare il più a lungo possibile per incamerare dati preziosi, evitando la parte iniziale e finale della sessione, dato che le temperature dell’asfalto erano decisamente sotto la norma.

Se la giornata di ieri aveva visto Danilo Petrucci davanti a tutti, in questa occasione è toccato al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) far segnare il miglior tempo, in 1:37.945 (con 66 giri completati). Il compagno di scuderia di Cal Crutchlow, ancora alle prese con i postumi dell’operazione dopo l’infortunio di Phillip Island, ha preceduto il campione del mondo Marc Marquez (Honda) di appena 25 millesimi (56 tornate concluse per lo spagnolo), mentre al terzo posto ha concluso la sua giornata Maverick Vinales (Yamaha) con 121 millesimi di distacco (e 78 giri conclusi).

Al quarto posto si classifica Jorge Lorenzo che dimostra di avere già trovato un ottimo feeling con la sua nuova Honda, chiudendo, dopo 65 giri messi in cascina, a 160 millesimi da Nakagami. Quinto e sesto i nostri Danilo Petrucci (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha SIC Petronas) rispettivamente a 164 e 173, settimo l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 262, ottavo Andrea Dovizioso (Ducati) a 347, nono Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 388, mentre è decimo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 577.

Ha chiuso la sua giornata in 11esima posizione, invece, un deluso Valentino Rossi (Yamaha) che, dopo 67 giri complessivi, non è andato oltre i sei decimi di distacco dalla vetta. Appare chiaro che il “Dottore” con la nuova M1, non ha riscontrato i miglioramenti sperati, a differenza del compagno Vinales che nei test di Jerez è sempre apparso nelle prime posizioni della classifica. Situazione assolutamente differente rispetto a Honda e Ducati che, invece, hanno dimostrato di andare bene con ogni pilota monopolizzando le prime posizioni in entrambe le sessioni.

Tra gli altri risultati, chiude in 13esima posizione un ritrovato (dopo il brutto ko di Silverstone) Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) a 931 millesimi, davanti al connazionale Joan Mir (Suzuki) che ha chiuso a 986 e conferma di bruciare le tappe nel suo adattamento alla classe regina. Si piazza in 18esima posizione, invece, Andrea Iannone (Aprilia) che completa solamente 36 giri, fermandosi a 1.881 dalla vetta. Alle sue spalle, a quasi due secondi, il francese Johann Zarco (KTM) che non ha ancora rotto il ghiaccio con la sua nuova moto. 25esima, ed ultima, posizione per Matteo Baiocco pilota tester dell’Aprilia con un ritardo di quattro secondi.

A questo punto la MotoGP chiude ufficialmente il sipario sulla stagione 2018 e va in vacanza, in attesa dei test di Sepang del 6 febbraio che precederanno quelli di Losail di fine mese.

CLASSIFICA TEMPI SECONDA GIORNATA TEST JEREZ MOTOGP

1 P NAKAGAMI, Takaaki 1:37.945 63 / 66 Pit In

2 P MARQUEZ, Marc 1:37.970 0.025 0.025 53 / 56 Pit In

3 P VIÑALES, Maverick 1:38.066 0.121 0.096 65 / 78 Pit In

4 P LORENZO, Jorge 1:38.105 0.160 0.039 65 / 65 Pit In

5 P PETRUCCI, Danilo 1:38.109 0.164 0.004 63 / 68 Pit In

6 P MORBIDELLI, Franco 1:38.118 0.173 0.009 62 / 68 Pit In

7 P MILLER, Jack 1:38.207 0.262 0.089 54 / 57 Pit In

8 P DOVIZIOSO, Andrea 1:38.292 0.347 0.085 28 / 44 Pit In

9 P BAGNAIA, Francesco 1:38.333 0.388 0.041 47 / 50 Pit In

10 P RINS, Alex 1:38.522 0.577 0.189 55 / 63 Pit In

11 P ROSSI, Valentino 1:38.596 0.651 0.074 62 / 67 Pit In

12 P QUARTARARO, Fabio 1:38.761 0.816 0.165 50 / 58 Pit In

13 P RABAT, Tito 1:38.876 0.931 0.115 57 / 60 Pit In

14 P MIR, Joan 1:38.931 0.986 0.055 42 / 55 Pit In

15 P ESPARGARO, Pol 1:39.144 1.199 0.213 53 / 60 Pit In

16 P BAUTISTA, Alvaro 1:39.338 1.393 0.194 65 / 65 Pit In

17 P ABRAHAM, Karel 1:39.744 1.799 0.406 35 / 40 Pit In

18 P IANNONE, Andrea 1:39.826 1.881 0.082 34 / 36 Pit In

19 P ZARCO, Johann 1:39.864 1.919 0.038 61 / 64 Pit In

20 P ESPARGARO, Aleix 1:40.156 2.211 0.292 11 / 11 Pit In

21 P SMITH, Bradley 1:40.325 2.380 0.169 38 / 59 Pit In

22 P GUINTOLI, Sylvain 1:40.498 2.553 0.173 43 / 65 Pit In

23 P SYAHRIN, Hafizh 1:40.520 2.575 0.022 53 / 54 Pit In

24 P OLIVEIRA, Miguel 1:40.577 2.632 0.057 61 / 61 Pit In

25 P BAIOCCO, Matteo 1:41.907 3.962 1.330 37 / 48 Pit In

FOTOCATTAGNI