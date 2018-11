LIVE MotoGP, Test Jerez 2018 in DIRETTA: 28 novembre. Valentino Rossi e Yamaha: è già 2019

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di test di Jerez per la classe MotoGP. Il circuito andaluso di Jerez de la Frontera è sede delle ultime sessioni di test ufficiali dell’anno, visto che il prossimo appuntamento è fissato in Malesia a partire dal 6 febbraio 2019. Dopo le prime due giornate di prova disputate una settimana fa a Valencia, i team vanno a caccia di nuovi riscontri su una pista più completa ed indicativa per proiettarsi nel migliore dei modi verso la prossima stagione. In base all’esito del test e alle indicazioni che forniranno Maverick Viñales e Valentino Rossi, i tecnici della Yamaha dovranno scegliere quale dei due motori portati a Valencia verrà utilizzato a partire dai prossimi test e per tutta la prossima stagione. Da verificare gli eventuali progressi di Jorge Lorenzo in sella ad una Honda ufficiale che al momento sembra domabile solo da Marc Marquez, il quale ci ha conquistato ben cinque titoli iridati su sei anni nella classe regina. Dopo l’ottimo esordio a Valencia, i rookie Francesco Bagnaia e Joan Mir potranno accumulare esperienza nella nuova categoria su un’altra pista cercando di stare il più vicino possibile ai più esperti compagni di squadra rispettivamente in Ducati Pramac e Suzuki.

Foto: Valerio Origo