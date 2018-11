LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: 6 novembre, Viviana Bottaro e Silvia Semeraro le punte azzurre, Martina, Marino e Clio Ferracuti ci provano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Sul tatami di Madrid questa rassegna iridata dei record si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata, in cui troveremo in gara Mattia Busato e Viviana Bottaro, che cercherà di accedere alla zona medaglia per ripetere il bronzo del 2016. A seguire si combatterà nel kumite, con l’Italia che punterà su Silvia Semeraro, pronta al grande acuto nel -68 kg. In grado di ambire alle finali anche Clio Ferracuti nei -61 kg, mentre al maschile cercheranno di tornare ai vertici Michele Martina (-84 kg) e Simone Marino (+84 kg). Ci attende quindi una giornata fitta di gare, tutte da vivere con noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento! (Foto: Fijlkam)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA