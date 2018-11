Karate, Mondiali 2018: Viviana Bottaro in finale per il bronzo, l’azzurra sfiderà Feracci

Dopo l’ottimo avvio di Mattia Busato ai Mondiali 2018 di karate (sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020), anche Viviana Bottaro si assicura la possibilità di lottare per il bronzo nel kata. A Madrid (Spagna) l’azzurra ha dominato la propria pool: dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, l’azzurra surclassava nell’ordine la sudcoreana Ada Wong, la venezuelana Valerya Hernandez e la quotata statunitense Sakura Kokumai tutte per 5-0 prima della finale del raggruppamento dove si è imposta per 4-1 contro la ceca Veronika Miskova.

La 31enne ligure, già bronzo iridato due anni fa e Campionessa d’Europa nel 2014, ha cercato l’impresa quasi impossibile contro la fortissima giapponese Kiyou Shimizu in semifinale ma non c’è stato nulla da fare e la due volte Campionessa del Mondo ha vinto per 5-0. A quel punto Viviana Bottaro ha atteso lo svolgimento dei ripescaggi per scoprire quale sarà l’avversaria per la medaglia di bronzo: se la dovrà vedere con la francese Alexandra Feracci. La sfida per l’oro sarà tra la Shimizu e la spagnola Sandra Sanchez (5-0 nella semifinale contro Grace Lau Mo da Hong Kong).













Foto: Fijilkam