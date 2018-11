LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Sara Cardin e Luigi Busà

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo saliranno le due punte azzurre, Luigi Busà (-75 kg) e Sara Cardin (-55 kg), pronti a raggiungere la finale per l’oro. Potranno ambire alla zona medaglie anche Angelo Crescenzo (-60 kg) e Luca Maresca (-67 kg), mentre Laura Pasqua proverà a stupire nei -61 kg.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento!













10.19: Il georgiano Vekua batte Da Costa 3-2 e affronterà Lieskovsky nel prossimo turno. Il vincente di questa sfida potrebbe affrontare Busà al terzo turno

10.12: In pedana il francese Da Costa e il georgiano Vekua: il vincitore potrebbe incrociare Busá

10.07: Il coreano Lee e lo spagnolo Ibanez superano il primo turno

10.02: Iniziati gli incontri del primo turno della categoria -75 kg maschile

10.00: Dalle 17.30 in pedana nella categoria -50 kg ma non ci sono italiane al via

9.59: Nella categoria -60 kg uomini dalle 16.25 in gara Angelo Crescenzo che affronta il danese Lidegaard

9.58: Alle 15 in pedana scenderà nella categoria -55 kg donne Sara Cardin affronterà al primo turno l’egiziana Yassmin

9.57: Dalle 13.15 in gara nella categoria -67 kg maschile Luca Maresca che affronterà al secondo turno la vincente di Akongzo (Con)-Kavanagh (Irl)

9.55: Dalle 12 in gara Laura Pasqua nella categoria -61 kg che al primo turno affronterà la dominicana Diaz Medina

9.50: Il primo a scendere in pedana sarà proprio Busà nella categoria -75 kg. L’azzurro affronterà nel secondo turno il rappresentante del Rwanda Ntungane e, in caso di vittoria, nel turno successivo il vincente della sfida tra il serbo Lieskovsky e il vincente di Da Costa (Fra)-Vekua (Georgia)

9.46: Dopo le due finali per il bronzo conquistare ieri dagli azzurri, oggi tocca a tutti gli altri atleti italiani del kumitè, guidati da Luigi Busà e Sarà Cardin che vanno a caccia della qualificazione alle finali.

9.45: Buongiorno agli appassionati di karate. Tutto pronto a Madrid per la seconda giornata dei Mondiali.