Karate, Mondiali 2018: Mattia Busato in finale per il bronzo nel kata, ottimo inizio dell’Italia

L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Mattia Busato contenderà la medaglia di bronzo al tedesco Ilja Smorguner. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto inizialmente l’indonesiano Zaresta Yuda Zigi per 3-2, poi ha surclassato il neozelandese Isaac Hoshi per 4-1 e successivamente ha avuto la meglio sul malese Lim Chee Wei (3-2) accedendo così alla finale della pool 4. Il 25enne veneto, però, si è dovuto arrendere contro il fenomenale giapponese Ryo Kyuna che si è imposto per 5-0. A quel punto il plurimedagliato a livello europeo si guadagnava la possibilità di disputare i ripescaggi dove ha sconfitto Mohammad Almosawi dal Kuwait per 3-2 ottenendo così il diritto di lottare per il bronzo. Il giapponese Ryo Kyuna (5-0 a Smorguner) e lo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila (5-0 al venezuelano Antonio Diaz) si contenderanno la medaglia d’oro.

Viviana Bottaro si è qualificata alla semifinale tra le donne e tra pochissimo affronterà la giapponese Kiyou Shimizu, vi aggiorneremo sugli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijilkam