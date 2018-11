Boxe, Franco Falcinelli eletto Presidente della EUBC

Buone notizie per la boxe italiana visto che Franco Falcinelli è stato rieletto Presidente della EUBC, cioè la European Boxing Confederation (la Federazione Europea del Pugilato). Lo scorso 3 novembre, in occasione del Congresso dell’AIBA svoltosi a Mosca con tanto di elezione di Gafur Rakhimov a Presidente della Federazione Mondiale (e annesso rischio di scontro con il CIO che potrebbe mettere a repentaglio la presenza di questo sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020), il rappresentante italiano è stato nominato e ricoprirà così la carica in abbinamento al ruolo di Presidente Onorario della Federazione Italiana.













Foto: shutterstock