LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: a che ora inizia la gara e come vederla in tv e streaming su Sky e TV8

Oggi, 25 novembre, andrà in scena il GP di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina, sede dell’atto conclusivo della stagione, i top team andranno a caccia del successo per chiudere nel migliore dei modi il campionato.

Lewis, messo in cassaforte il quinto titolo in carriera, vuol portare a 11 il computo dei successi stagionali per salutare questo 2018 nel modo più trionfale possibile. Il sigillo del fuoriclasse britannico ce lo si può aspettare per via della fame inesauribile di successi del 33enne nativo di Stevenage, anche per avvicinarsi sempre di più alla nomea di leggenda. Il n.44, infatti, è a quota 72 vittorie in carriera e le 91 perle del tedesco Michael Schumacher, oltre ai suoi 7 titoli, fanno parte degli obiettivi. Salire sul podio più alto in terra araba darebbe un ulteriore contributo al raggiungimento del traguardo.

La Ferrari cerca l’impresa. Si vuol cambiare la tendenza e dare una scossa a questa seconda parte di annata nella quale le luci sono state poche. Un discorso legato soprattutto a Sebastian Vettel. Il tedesco è dal GP di Spa che non assapora il dolce gusto della vittoria. C’è però da considerare la Red Bull e Max Verstappen. Il connubio tra la monoposto di Milton Keynes e il pilota olandese nelle ultime corse a Città del Messico e ad Interlagos è stato decisamente performante. La vittoria messicana e il successo sfiorato sull’asfalto sudamericano, non fosse stato per il clamoroso incidente con il francese Esteban Ocon, sono riscontri che certificano l’ottimo momento vissuto dalla squadra anglo-austriaca.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO SI CORRE IL GP ABU DHABI 2018: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

14.10 GP Abu Dhabi 2018 – Gara

COME VEDERE IL GP ABU DHABI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING?

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 17.00, 20.30, 23.00.

