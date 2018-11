Orari Serie A calcio oggi (25 novembre), il programma di tutte le partite: come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN

Archiviata la pausa per la Nazionale, è ricominciato il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La tredicesima giornata si è aperta ieri con i tre anticipi e proseguirà nella giornata di oggi, domenica 25 novembre, con sei partite in programma. Si comincia alle ore 12.30 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Tre partite alle ore 15.00 con le sfide tra Bologna e Fiorentina, tra Empoli e Atalanta e soprattutto con il match tra Napoli e Chievo che vedrà l’esordio di Domenico Di Carlo sulla panchina gialloblu. Alle ore 18.00 andrà in scena l’importante scontro tra Lazio e Milan con in palio il quarto posto in classifica, mentre a chiudere la giornata alle ore 20.30 sarà il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria.



Le sfide di oggi saranno trasmesse da Sky e DAZN con la consueta ripartizione. In diretta streaming su DAZN saranno visibili l’incontro delle 12.30 tra Parma e Sassuolo e il match delle ore 15.00 tra Empoli e Atalanta. Le altre gare andranno in onda su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ore 12.30 Parma-Sassuolo

diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Bologna-Fiorentina

diretta tv su Sky Sport (canale 253), diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Empoli-Atalanta

diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Napoli-Chievoverona

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Lazio-Milan

diretta tv su Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Genoa-Sampdoria

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, diretta streaming su Sky Go













