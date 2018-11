Oggi venerdì 23 novembre si comincia a fare sul serio con le prime prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. In uno degli scenari più affascinanti, tra luci a festa e tecnologia di ultima generazione che emerge ovunque, il Circus vuol regalare agli appassionati grandi emozioni per salutarli degnamente e dare appuntamento all’anno venturo.

I giochi sono fatti. Il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes si sono laureati campioni del mondo e dunque questo round avrà un’importanza relativa in termini di punti ma di sicuro i piloti spingeranno per fare il meglio possibile. Hamilton, giunto a quota 10 vittorie stagionali (72 in carriera), vuol aggiornare questo dato ed avvicinarsi sempre di più al primato del tedesco Michael Schumacher (91 successi in carriera). Da par suo il teutonico Sebastian Vettel (Ferrari), a digiuno di vittorie dal GP del Belgio, è intenzionato a tornare sul gradino più alto del podio e farlo dove il Cavallino Rampante non ha mai vinto mentre l’olandese Max Verstappen, dopo il clamoroso incidente ad Interlagos (Brasile) con il francese della Force India Esteban Ocon, vuol dimostrare di essere veloce sulla Red Bull anche qui.

LIVE F1, DIRETTA GP Abu Dhabi 2018: orario delle prove libere e come vederle in tv e streaming

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi verrà trasmessa in diretta tv integrale su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi garantirà la copertura dell’evento con le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo ed il programma di tutte le sessioni del venerdì del GP di Abu Dhabi 2018.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

La programmazione di Sky Sport F1

ore 10.00-11.30 Prove libere 1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La programmazione dell’intero weekend

Le 5 risposte del GP di Abu Dhabi

La firma di Robert Kubica con la Williams

I precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi

La scelta delle gomme di Ferrari, Mercedes e Red Bull e le possibili strategie













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI