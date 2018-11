Italia-Germania curling, Finale terzo posto Europei 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 23 novembre (ore 18.00) l’Italia affronterà la Germania nella finale per la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) la nostra Nazionale maschile insegue uno storico terzo posto: dopo aver perso la semifinale contro la Scozia soltanto all’extra-end, gli azzurri se la dovranno vedere con i tedeschi che ieri sono stati surclassati dalla Svezia, l’obiettivo è quello di salire sul podio come è accaduto soltanto nel 1979.



A quasi quarant’anni dall’impresa di Varese, Joel Retornaz e compagni inseguono un risultato di lusso e partiranno leggermente favoriti contro un avversario assolutamente da rispettare e che si preannuncia particolarmente ostico. Il nostro quartetto ha tutte le carte in regola per regalarci una magia, dovrà giocare la sua partita accorta senza sbagliare nulla: il bronzo è davvero a portata di mano.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Italia-Germania, finale per il terzo posto agli Europei 2018 di curling. La partita sarà in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, possibile diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Mondiale (contemporaneamente si disputerà la finale per il bronzo femminile, da capire su quale campo si concentreranno le telecamere).

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:

18.00 Italia-Germania

COME VEDERE ITALIA-GERMANIA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, possibile diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Mondiale (contemporaneamente si disputerà la finale per il bronzo femminile, da capire su quale campo si concentreranno le telecamere).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF