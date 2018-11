LIVE Cska Mosca-Roma, Champions League 2019 in DIRETTA: giallorossi per mettere in cassaforte gli ottavi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di CSKA Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono stati capace di superare il Real Madrid e sono obbligati a vincere per nutrire ancora speranze di passaggio del turno. La Roma come sempre si affiderà ad Edin Dzeko, che in Europa sa trasformarsi rispetto all’attaccante a volte poco concreto in Serie A ed il bosniaco ha già segnato cinque reti ed è il capocannoniere di questa Champions League.

OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di CSKA Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

foto Marco Iacobucci EPP/Shutterstock