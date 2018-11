Calcio, Europa League 2018-2019: la Lazio ad un passo dal passaggio del turno. Battere il Marsiglia per correre verso i sedicesimi

La Lazio ospiterà domani il Marsiglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League: la formazione biancoceleste vuole bissare la vittoria dell’andata in terra transalpina, che vorrebbe dire aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale a meno di una vittoria (improbabile) dell’Apollon contro l’Eintracht Francoforte.

Rudi Garcia torna a Roma: per l’ex tecnico giallorosso sarà una sorta di derby, ma ancora una volta sarà avversario della Lazio, che potrebbe anche decretare la sua eliminazione dopo solo quattro gare, certificando il disastro compiuto in questa stagione dopo la finale raggiunta nella scorsa edizione.

Sarà certamente la sfida tra Ciro Immobile, bomber dei laziali, e Dimitri Payet, che sta provando a trascinare i suoi compagni di squadra fuori da un momento difficile. Dolci ricordi per il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, che proprio in casa contro il Marsiglia, il 14 marzo 2000 segnò quattro gol in Champions League con la maglia della Lazio.

Insomma i numeri ed i precedenti sono tutto per i capitolini, che con un successo sarebbero praticamente ai sedicesimi, ma per la matematica dovrebbero attendere notizie da Cipro, mentre con un pari conserverebbero comunque cinque punti di margine sui francesi e, molto probabilmente, anche sui ciprioti, rinviando soltanto la certezza di una qualificazione praticamente raggiunta.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza