LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-9 in tempo reale, una vittoria per spezzare l’equilibrio

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona partita del match che assegna la corona mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, dopo le prime otto, sono inchiodati sul risultato di parità: 4-4.

Si riparte, di fatto, non tanto dalla trentottesima mossa sulla quale è stato equamente diviso il punto due giorni fa, ma da 24. h3 di Caruana, la mossa lenta che gli ha fatto gettar via, con buone probabilità, un punto che lo avrebbe portato in vantaggio in questa sfida per determinare chi è il miglior scacchista del mondo. Com’è noto, infatti, questa sfida non decide soltanto chi si porrà sul tetto del mondo, ma anche chi guiderà la classifica mondiale nel ranking del mese di dicembre. I due giocatori sono divisi da tre soli punti ELO (2835 contro 2832), che è la minima distanza mai esistita tra loro. Anche attorno a questo punto, dunque, ruota un’altra giornata da vivere col fiato sospeso fin dalla prima mezz’ora di partita.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della nona partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

Credits: HelloRF ZCool / Shutterstock













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA