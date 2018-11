LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-10 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, oggi è previsto il decimo confronto tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni sono pronti a disputare la gara-10 di un confronto titanico che sta entusiasmando tutti gli appassionati: il Campione del Mondo e lo sfidante sono reduci da nove pareggi consecutivi, nessuno dei due riesce a prevalere sull’altro, entrambi stanno cercando di mettere in difficoltà il rivale ma non riescono ad agguantare il successo.

L’equilibrio potrebbe essere spezzato da un momento all’altro, ogni istante potrebbe essere quello buono per vincere l’incontro che verosimilmente risolverebbe la contesa (sono previste 12 partite prima degli eventuali spareggi). Oggi Caruana si muoverà col bianco, un vantaggio che potrebbe essere importante dopo due settimane di testa a testa tiratissimo: a Londra si preannuncia grande spettacolo, il confronto non è da perdere per nessun motivo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Caruana-Carlsen, gara-10 dei Mondiali di scacchi 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













