Scacchi, Mondiale 2018: Carlsen e Caruana pattano per la nona volta. Domani la decima partita

Patta numero nove tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana nella sfida valevole per il titolo mondiale di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano si trovano ora sul punteggio di 4,5-4,5 con tre partite ancora da giocare.



L’incontro ha visto la seconda apparizione nel match dell’Apertura Inglese, seguita immediatamente dalla variante dei Quattro Cavalli: una sorta di remake della quarta partita, sempre con Carlsen manovratore del Bianco. La quasi novità, in questo caso, l’ha giocata proprio lui, alla nona mossa, spostando l’alfiere in g5. Un’imprecisione piuttosto seria di Caruana ha portato al norvegese un certo vantaggio di posizione, che però è rimasto non sfruttato da Carlsen. I due giocatori si sono così ritrovati in un finale di alfieri di colore contrario con due pedoni a testa.

Il norvegese si è trovato, a un certo punto, a poter mettere le mani sulla partita, anche grazie allo stato di avanzamento dei due pedoni che gli erano rimasti; nondimeno, anche il suo re era particolarmente attivo. Questo genere di finale, però, è stato trattato in modo impreciso da entrambi i giocatori, che sono così stati costretti a pervenire all’equa divisione del punto. Mancano tre partite ed è da capire se ancora uno dei due abbia luoghi residui dove sia possibile sbattere la testa pur di trovare il vantaggio, che a questo punto del match potrebbe rivelarsi decisivo.













federico.rossini@oasport.it

Foto: Shutterstock