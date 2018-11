LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-6 (16 novembre). Aggiornamenti in tempo reale

Ancora buon pomeriggio e bentrovati a questa DIRETTA LIVE legata al match valido per il titolo mondiale di scacchi. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si affrontano oggi per la sesta partita: il punteggio è di parità assoluta, 2,5-2,5, perché il norvegese e l’italoamericano non sono ancora riusciti a prevalere l’uno sull’altro in nessuno degli incontri finora giocati.

La storia delle sfide per il titolo mondiale non è così piena di inizi con cinque patte: è successo nel 1966 (primo Petrosian-Spassky, 6 partite senza vincitori né vinti prima del successo di Petrosian col Nero nella settima), nel 1978 (primo Karpov-Korchnoi, 7 patte nei primi sette incontri, prima che Karpov vincesse l’ottavo col Bianco), nel 2012 (Anand-Gelfand 6 accordi per il mezzo punto nelle prime sei battaglie, poi il match l’ha sbloccato l’israeliano, ma l’ha vinto l’indiano), e infine nel 2016 (Carlsen-Karjakin, 7 patte prima che il russo vincesse l’ottava e il norvegese la decima e poi gli spareggi rapid). Estendendo la statistica al breve periodo 1990-2006 in cui la frattura Kasparov-FIDE provocò l’esistenza di due differenti Campioni del Mondo, anche nel match della PCA disputato nel 1995 tra Kasparov e Anand i primi otto incontri terminarono patti, prima che l’indiano vincesse la nona e poi il russo si sfogasse sulla scacchiera nei suoi confronti.

Vale la pena ricordare, inoltre, che Carlsen avrà il Bianco sia oggi che dopodomani (domani c’è il terzo giorno di riposo): questo perché, avendo egli scelto di giocare col Nero nella prima partita, sfrutta l’inversione della sequenza di assegnazione dei colori dalla settima partita in poi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

