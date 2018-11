LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-7, il settimo atto di uno scontro fra titani

Buon pomeriggio, e benvenuti, o ben ritrovati, alla DIRETTA LIVE della settima partita del match che vale il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo i primi sei incontri tra i primi due giocatori del ranking ufficiale stilato dalla FIDE, il risultato è di 3-3, frutto di sei patte.

L’ultima di queste situazioni di parità, però, è stata anche la più avvincente, ed è quella che ha tenuto gli appassionati incollati a qualunque tipo di schermo possibile e immaginabile per sei ore e mezza. Tutto merito della gran voglia di Caruana di portarsi a casa il punto e della difesa di Carlsen molto precisa, anche se a un certo punto è sembrata erronea a certi motori scacchistici, che dopo 67 mosse hanno previsto un matto in trenta tratti sul quale il grande Garry Kasparov, su Twitter, ha affermato che se Caruana avesse visto la linea vincente sarebbe stato da far passare immediatamente a un metal detector, dal momento che gli umani non pensano come i computer (per fortuna, viene da aggiungere). Nessuno sa quante e quali scorie possa aver lasciato una partita del genere, ma è certo che ci si stia avvicinando al momento critico della sfida. Prima o poi, qualcuno cederà. Anche se stiamo parlando dei primi due giocatori del mondo, e non è detto che la sfida resti entro le dodici partite, visto che nell’ultimo giorno, in caso di eventualità, sono previsti gli spareggi a tempo veloce.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!













