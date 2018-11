Scacchi, Mondiale 2018: quinta patta tra Carlsen e Caruana, ma stavolta s’è visto qualcosa di diverso

Anche se è arrivata la quinta patta tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana nel match valido per il titolo mondiale di scacchi in corso a Londra, c’è stato qualcosa di differente nello svolgimento della partita odierna, soprattutto confrontandola con le due blande patte precedenti il secondo giorno di riposo.

L’italoamericano, con il Bianco, ha aperto ancora con 1. e4, e il norvegese lo ha portato verso la terza Difesa Siciliana della sfida. Dopo altre due mosse, si è tornati nei meandri della Variante Rossolimo con g6. Stavolta lo sfidante ha cambiato le carte in tavola, arroccando corto già al quarto tratto, per poi entrare in un’interessante continuazione, la Gurgenidze (6. b4), che prende il nome da un Grande Maestro georgiano vissuto dal 1933 al 2008 e che ha diviso il tempo per gli scacchi con quello della sua professione di geologo. Ben presto si è entrati in una posizione tagliente, con diverse situazioni in cui il minimo errore poteva costare dalla qualità al mancato compenso posizionale. Dopo la diciottesima mossa del Nero, Caruana, trovandosi in una situazione potenzialmente critica e vedendo Carlsen tenere perfettamente in piedi la propria posizione, ha pensato oltre mezz’ora prima della replica. Sulla sua successiva mossa un po’ lenta, Carlsen non ne ha approfittato per cercare di crearsi un pedone passato, ma è invece andato direttamente a cercare il pedone b4 bianco col re. Dopo una serie piuttosto rapida di semplificazioni, i due giocatori si sono accordati per la patta. A questo punto Carlsen potrà sfruttare la regola per cui chi ha il Nero nella prima partita gioca col Bianco la settima: in questo modo, dunque, sarà lui ad avere per due volte consecutive il primo tratto. La prima sarà nella giornata di domani, sempre alle ore 16.

Di seguito la trascrizione della partita con commenti:

BIANCO NERO F. Caruana (USA) M. Carlsen (NOR) 1. e4 c5 Difesa Siciliana: capitolo 3. 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 g6 Variante Rossolimo con g6: anche qui siamo alla terza volta. 4. O-O Ag7 Deviazione di Caruana dalle due precedenti occasioni. In verità, l’arrocco corto è il seguito più giocato su g6. 5. Te1 e5 5. Te1 e 5. c3 sono sostanzialmente alternative per il Bianco, si può usare l’una come l’altra. 6. b4 Cxb4 Caruana sorprende Carlsen giocando b4, che presuppone un finto sacrificio di pedone per un compenso posizionale, anche se la posizione non è priva di rischi. Una recente partita di alto livello con queste mosse è stata giocata nel 2017 in un torneo rapid a Parigi tra Etienne Bacrot e Alexander Grischuk, con la vittoria del forte Grande Maestro russo. Ancor meno usuale è la risposta del Nero, che cattura di cavallo: sono meno di 40 le partite conosciute con questa continuazione, e pochissime con giocatori oltre i 2600 punti ELO. 7. Ab2 a6 8. a3 axb5 9. axb4 Txa1 10. Axa1 d6 Le possibilità note più importanti per il Nero erano due: una d6, l’altra cxb4. 11. bxc5 Ce7 12. De2 b4 13. Dc4 Da5 Caruana decide di non cercare subito la cattura del pedone d6, volendo sostenerne l’arrivo sulla settima traversa. Carlsen gli risponde con una mossa quasi “da motore scacchistico”, ma che resta la più forte. 14. cxd6 Ae6 15. Dc7 Dxc7 16. dxc7 Cc6 La sedicesima del Bianco è la posizione cui desiderava arrivare Caruana, anche se il pedone in c7 adesso è bloccato e verrà presto predato dal re nero. 17. c3 Rd7 18. cxb4 Ta8 19. Ac3 Rxc7 La scelta di 19. Ac3 era talmente importante per la partita che Caruana ha impiegato più di mezz’ora prima di giocarla. 20. d3 Rb6 Momento estremamente critico della partita: Caruana libera spazio per il cavallo b1, ma così facendo è un po’ lento nell’azione. Carlsen ha l’opportunità di giocare la forte b5, che però non trova. Avrebbe messo una buona pressione su Caruana e si sarebbe inoltre creato un pedone passato potenzialmente molto pericoloso, tanto più che la coppia degli alfieri, in una posizione di quel tipo, è particolarmente invitante. L’idea di Rb6 sta nella caccia diretta al pedone b4. 21. Ad2 Td8 22. Ae3+ Rb5 Comincia una serie di scacchi che porta il re del Nero in giro per l’ala di donna. Carlsen si difende ogni volta bene. 23. Cc3+ Rxb4 24. Cd5+ Axd5 25. exd5 Txd5 26. Tb1+ Rc3 27. Txb7 Cd8 28. Tc7+ Rxd3 Carlsen rimane con un pedone in più, ma non è un compenso sufficiente per vincere questa partita, e le semplificazioni di materiale fanno il resto. 29. Rf1 h5 30. h3 Te4 31. Cg5+ Rf5 32. Cxf7 GCxf7 33. Txf7+ Af6 patta Il Bianco s’è ripreso il pedone e il finale è del tutto pari. A questo punto i giocatori concludono che oltre l’equa divisione del punto non si può andare.