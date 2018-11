LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-11 in tempo reale. Chi vince ipoteca il titolo

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima partita del match che assegna il titolo mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano non sono ancora riusciti a vincere una partita: dieci patte hanno generato il 5-5 attuale.

Qualunque sia il risultato odierno, sappiamo già con certezza che ci sarà una dodicesima partita, in programma non domani, ma lunedì. Ci si potrà arrivare in tre situazioni diverse: parità, vantaggio del Campione del Mondo, vantaggio dello sfidante. In diverse occasioni, lungo tutto il match, il momento della svolta è sembrato vicino, ma mai si è verificato. Perlomeno, si comincerà con un po’ di incertezza, dal momento che quando è Carlsen a giocare con il Bianco l’apertura è sempre difficile da indovinare: si contano due Gambetti di Donna Rifiutati, due Aperture Inglesi e una Difesa Russa (o Petrov), che è quella che ha creato più problemi al Campione del Mondo, certamente non più tanto dell’idea di ritentare 1. e4. All’appello manca solo l’Apertura Réti (1. Cf3): chissà se la vedremo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesima partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

Credits: NewFabrika / Shutterstock













