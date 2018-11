Scacchi, Mondiale 2018: anche la decima del match Carlsen-Caruana è patta. Ci sarà certamente il dodicesimo incontro

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DEL DECIMO MATCH TRA CARLSEN E CARUANA

Una cosa è certa, dopo quest’oggi: oltre all’undicesima partita di dopodomani, ci sarà anche la dodicesima ed ultima a cadenza regolare, martedì 26: Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, infatti, hanno reso possibile tutto ciò pattando anche la decima partita di un match iridato che sembra non volersi sbloccare mai: i due giocatori sono ora sul 5-5.

Con Caruana in scena col Bianco per la quinta volta, non si è più sorpreso praticamente nessuno nel vedere la quinta Difesa Siciliana del match. Come nell’ottava partita, lui e Carlsen sono andati dritti verso il Sistema Sveshnikov, dal quale l’italoamericano ha estratto 12. b4, una novità teorica. Dopo 22 mosse senza scossoni, ma con il tema portante dello Sveshnikov, gli attacchi da lati distinti, ben presente, si è verificata la prima coppia di errori vicendevoli. Carlsen ha effettuato una lenta 23… Dg5, cui Caruana ha risposto con l’ancora più lenta 24. g3, che in quel contesto è di nessuna utilità. I due si sono ritrovati ben presto in ristrettezze di tempo, uscendone però con la loro solita, impressionante capacità di rimanere lucidi anche in questi momenti. Con l’arrivo di un finale di torri e pedoni, Carlsen ha rischiato al 45° tratto, muovendo il re in modo un po’ azzardato al centro della scacchiera. La situazione, però, si è risolta abbastanza celermente: due torri su quattro scambiate, un finale in cui il Bianco ha un pedone in più, ma che è difficilmente sfruttabile. In breve: patta. Domani c’è il quinto giorno di riposo, sabato l’undicesima partita, domenica il sesto giorno di riposo e lunedì la dodicesima e, a questo punto, decisiva partita qualunque sia la ragione. Dovesse arrivare il 6-6, allora vedremmo un ulteriore giorno di stop seguito dagli spareggi rapid: prima quattro partite da 25 minuti a testa con 10 secondi di incremento per mossa, poi fino a cinque coppie di due da 5’+3″, poi, eventualmente, il micidiale Armageddon. Ma, finora, oltre le prime quattro non ci si è mai spinti con l’attuale sistema.

