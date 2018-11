LIVE Atalanta-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: derby lombardo d’alta classifica, sfida tra Gomez e Icardi

In programma alle 12:30 Atalanta-Inter, primo anticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre nerazzurre vengono entrambe da un buon periodo di forma: gli orobici sono reduci da 3 successi molto convincenti contro Chievo, Parma e Bologna che hanno permesso loro di recuperare fino all’undicesima posizione dopo un avvio pessimo, mentre i biscioni sono a 7 vittoria consecutive in campionato e hanno raggiunto a grandi falcate la seconda piazza a 6 lunghezze dalla Juventus. Pronto a fare il suo rientro in campionato Icardi (sfida tutta argentina con Gomez), lasciato a riposo contro il Genoa, mentre partirà ancora dalla panchina il ninja Nainggolan. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con un ampio pre-partita prima del racconto delle emozioni della sfida minuto per minuto. Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock













