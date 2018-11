Juventus-Manchester United stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

Sarà un’altra nottata di stelle in questo quarto turno dei gironi di Champions League 2018/19. All’Allianz Stadium di Torino alle ore 21.00, infatti, saranno di scena Juventus e Manchester United, nobiltà del calcio europeo. Il match di Torino, oltre all’infinita lista di campioni che saranno in campo, sarà di grande importanza per entrambe le contendenti.

Da una parte, infatti, i bianconeri proveranno a centrare il quarto successo in altrettanti match, per blindare qualificazione e primo posto del raggruppamento, un risultato non da poco. Dall’altra, invece, la squadra di Josè Mourinho cercherà di rilanciarsi dopo la sconfitta subita all’Old Trafford e lo 0-0 con il Valencia. Gli spagnoli saranno impegnati contro lo Young Boys prima del ritorno al Mestalla, per cui i Red Devils saranno alla caccia di punti per non correre rischi in vista degli ottavi di finale.

La Juventus, che sembra un minimo in debito di ossigeno in questo momento dell’annata, si affiderà ai soliti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con Federico Bernardeschi e Douglas Costa acciaccati, mentre potrebbe rientrare Mario Mandzukic. In mezzo al campo anche Blaise Matuidi non è al meglio (e nel caso vedremmo il rientro di Sami Khedira), mentre Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur non si toccano. Davanti a Wojciech Szczesny, invece, vedremo Alex Sandro a sinistra con Leonardo Bonucci centrale. Gli altri due ruoli sono ancora in bilico, dato che Giorgio Chiellini e Joao Cancelo, a loro volta, non sono nelle migliori condizioni. In caso di forfait sono pronti Medhi Benatia e Mattia De Sciglio. In casa United, invece, formazione decisamente offensiva con Alexis Sanchez e Romelo Lukaku a guidare l’attacco assieme a Anthony Martial, mentre a centrocampo lo Stadium potrà applaudire di nuovo il Figliol prodigo Paul Pogba.

Juventus-Manchester United, come ogni match della massima competizione continentale, sarà trasmesso in diretta da SkySport ma, per l’occasione, sarà anche su Rai1. Di seguito il programma completo del match e come seguirlo in tv, mentre per quanto riguarda lo streaming saranno utilizzabili SkyGo (riservato ai soli abbonati) e RaiPlay.

CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Juventus – Manchester United – in diretta su SkySport1

Foto: Juventus CR7 Dybala Anton_Ivanov / Shutterstock.com