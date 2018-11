LIVE Juventus-Manchester United, Champions League in DIRETTA: bianconeri per la qualificazione agli ottavi

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI JUVENTUS-MANCHESTER UNITED

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Juventus e Manchester United: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione bianconera, che ospiterà i Red Devils nella gara che potrebbe assegnare il primo posto nel raggruppamento.

La Juventus, infatti, in caso di successo questa sera passerebbe agli ottavi vincendo matematicamente il girone, mentre per la truppa di Mourinho il cammino europeo potrebbe complicarsi in maniera rilevante. Un pareggio consentirebbe comunque agli uomini di Allegiri di mantenere cinque punti di vantaggio sulla seconda a due turni dal termine della fase a gironi.

Si inizia alle ore 20.00 circa.













