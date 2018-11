Juventus-Manchester United, a che ora inizia e come vederla in tv sulla RAI

Si giocherà questa sera l’incontro tra Juventus e Manchester United, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Nell’incontro di andata, la formazione bianconera è stata capace di andare a vincere all’Old Trafford per 0-1, con rete di Paulo Dybala appena dopo il quarto d’ora del primo tempo.

La Juventus si trova in questo momento a punteggio pieno nel girone H, mentre il Manchester United è a quota 4 punti, frutto non solo della sconfitta contro gli uomini di Allegri, ma anche del successo per 0-3 in casa dello Young Boys di Berna, nonché del pareggio in casa contro il Valencia. La squadra allenata da Josè Mourinho, inoltre, viene dal successo a Bournemouth in Premier League, conquistato in pieno recupero, mentre i padroni di casa hanno superato il Cagliari per 3-1 in una combattuta sfida all’Allianz Stadium.

Juventus-Manchester United si giocherà questa sera alle ore 21. La diretta televisiva è assicurata, oltre che dai canali di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, dalla Rai, che manderà in onda l’incontro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi nulla di ciò che accade in campo.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Anton_Ivanov / Shutterstock